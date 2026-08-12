«При Драпатом стало еще хуже. Пьем мочу на позициях» – новый мега-скандал в ВСУ

На Украине очередной громкий скандал в армии. Бойцы ВСУ страдают на позиции и вынуждены пить собственную мочу из-за отсутствия воды.

Соответствующее видео записали солдаты 121- бригады ТРО, которые находятся на на Запорожском направлении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В окружении бойцов командир взвода обращается к новому главкому ВСУ Михаилу Драпатому и описывает их тяжелое положение.

На позиции они находятся уже пять месяцев, ранее записывали аналогичное видео, но с тех пор ситуация лишь ухудшилась.

«Мы сейчас находимся в укрытии, которое нашли, ведь позиции все уничтожены. Обеспечение продуктами питания и питьевой водой от трех до семи суток. Когда я находился на другой позиции, а мой личный состав на другой позиции, то они вообще не получали 12 суток ни питьевой воды, ни еды. Исходя из положения, чтобы поддержать свой организм, мы пьем свою мочу и ожидаем, когда нам сбросят хоть что-то. Итак, за неимением воды, чтобы выжить, бойцы 121-й бригады вынуждены пить собственную мочу. Можете себе представить? И это уже даже хуже, чем было при Сырском», – жалуется комвзвода.

Он предупреждает, что при малейшей возможности подразделение покинет позиции без приказа.

«Мною принято решение, что при благоприятных условиях я и мой личный состав выходим с позиции без ожидания замены. Ведь ни сил, ни возможности находиться на позициях у нас нет. Мы не отказываемся служить, но иного выхода у нас нет. Просим коридор для безопасного ухода отсюда», – заявил командир.

Один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, с 2022 по 2024 год офицер ВСУ, ныне ставший яростным обличителем беспредела ТЦК, объясняет, что безопасный коридор солдатам нужен для того, чтобы по ним не стреляли свои.

«Потому что недавно подтвердилось, что в украинских войсках, оказывается, есть заградительные отряды, которые стреляют по своим же бойцам, если те вдруг покидают позиции. И есть украинские командиры, отдающие команду расстреливать своих солдат, если они нарушают приказ стоять до последнего и отступают», – сказал Гнап в своем видеоблоге.

Он недоволен отговорками командования, что в ролике якобы «не отражены все обстоятельства».

«А какие вам обстоятельства нужны, если ваши солдаты уже пьют мочу, потому что вы не можете их водой на позициях обеспечить? И заметьте, друзья, командование бригады не опровергает заявление бойцов. Оно не отрицает, что сказанное ими правда. Ну, просто, – «не отражает всех обстоятельств». Наверное, одним из этих обстоятельств является то, что генштаб приказал командирам бригад под страхом увольнения держать позиции до последнего, а командованию бригады так не хочется избавляться от своих кресел. Потому они и готовы жертвовать своими бойцами, чтобы они умерли от голода на позициях или от жажды», – заявил майданщик.

Гнап называет сегодняшнего украинского солдата «бесправным крепостным».