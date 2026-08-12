СВО – это освободительная война или карательная? России пора определиться

Российское общество должно определиться, СВО – это освободительная война или карательная.

Об этом политолог Алексей Чадаев заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наше общество должно определиться, СВО это освободительная война или карательная? Я имею в виду те силы в нашем обществе, которые упорно разными способами, на разные лады и голоса транслируют тезис, что « на Украине своих нет ». Что « все хохлы подлежат свинорезу » – вне зависимости от того, за Путина они или против, что они должны быть дискриминированы по отношению к «урожденным гражданам РФ», – сказал Чадаев.

Он считает, что такая точка зрения – «не очень распространенная, но и не маргинальная» – работает против России в украинском конфликте.

«Человеческий материал, конечно, очень разный, в том числе среди тех, кто переходит на нашу сторону. Он точно не из ангелов состоит. Это люди специфические с очень своеобразным темпераментом…

В культурном смысле это, конечно, хохлы хохлами со всеми примочками и приколами… Но дефиниция «свой-чужой» должно работать поверх этих особенностей.

Мы должны принять всем обществом, что там есть свои, и с ними надо строить коммуникацию. Нельзя говорить: «сейчас придет РФ, а вы будете молчать в тряпочку». Так невозможно победить», – сказал Чадаев.