Украинский посол призвал соотечественников в Польше «не светить» дорогими тачками и долларов пачками

Игорь Шкапа.  
12.08.2026 17:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 394
 
Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Украина


Поведение украинских богатеев в Польше шокирует местных жителей.

Об этом в интервью каналу «Общественное» заявил посол Украины в Польше Василий Боднар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поведение украинских богатеев в Польше шокирует местных жителей. Об этом в интервью каналу «Общественное»...

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Ведущая заметила, что в Польше очень часто выражают недовольство ведущими шикарный образ жизни украинцами – люксовые машины и дорогие развлечения, напомнив, как поляки пришли в ярость, когда украинец заехал на своем автомобиле в заповедную зону.

«Я думаю, те наши граждане, которые находятся в Польше, прекрасно знают, как себя вести, потому что то, что в Украине может выглядеть как проявление
достатка или, как у нас говорят, показать себя, то в Польше это воспринимается отрицательно», – сказал Боднар.

Он говорит, что 90% украинцев в этой стране отнюдь не жируют, однако на богатых украинцах в Польше фокусируется все внимание.

«Такое поведение вредит всем, создавая любые прецеденты негативного отношения польского общества. Такие граждане Украины бросают тень на всю украинскую общину. Я однозначно призываю их вести себя в рамках правил поведения, присущих польскому обществу.

А громкая музыка, езда на дорогих автомобилях, рестораны богатые и так далее – оно тоже присутствует в польском обществе, но им не кичатся, не выставляют на обзор, смотрите, как я хорош, богат или у меня дорогое авто», – объяснял Боднар.

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