Украинский посол призвал соотечественников в Польше «не светить» дорогими тачками и долларов пачками
Поведение украинских богатеев в Польше шокирует местных жителей.
Об этом в интервью каналу «Общественное» заявил посол Украины в Польше Василий Боднар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущая заметила, что в Польше очень часто выражают недовольство ведущими шикарный образ жизни украинцами – люксовые машины и дорогие развлечения, напомнив, как поляки пришли в ярость, когда украинец заехал на своем автомобиле в заповедную зону.
«Я думаю, те наши граждане, которые находятся в Польше, прекрасно знают, как себя вести, потому что то, что в Украине может выглядеть как проявление
достатка или, как у нас говорят, показать себя, то в Польше это воспринимается отрицательно», – сказал Боднар.
Он говорит, что 90% украинцев в этой стране отнюдь не жируют, однако на богатых украинцах в Польше фокусируется все внимание.
«Такое поведение вредит всем, создавая любые прецеденты негативного отношения польского общества. Такие граждане Украины бросают тень на всю украинскую общину. Я однозначно призываю их вести себя в рамках правил поведения, присущих польскому обществу.
А громкая музыка, езда на дорогих автомобилях, рестораны богатые и так далее – оно тоже присутствует в польском обществе, но им не кичатся, не выставляют на обзор, смотрите, как я хорош, богат или у меня дорогое авто», – объяснял Боднар.
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