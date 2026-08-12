Дрон «Майя» приблизил украинскую «амбасадорку» к заслуженному новому посту – «персона нон грата» в Болгарии

Залетевший в Болгарию украинский военный беспилотник реального ущерба не нанес. Дрон заходил со стороны Румынии и рухнул, не причинив разрушений и гибели людей. Предварительно, предварительно, это был дрон-приманка «Майя». Как говорится – «обошлось»… Или, промахнулись?

Несмотря на отсутствие видимого ущерба, на дипломатическом фронте эхо этого ЧП будет слышно еще долго. Голословное утверждение пресс-секретаря украинского МИДа о том, что «украинская армия не направляла преднамеренно ни один летательный аппарат в сторону Болгарии», пострадавшую сторону полностью не удовлетворило. Министр иностранных дел незамедлительно «вызвала на ковер» украинского посла Олесю Илащук.

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Читателю стоит напомнить, кто она такая, эта пани Олеся… Само появление Илащук на посту официального посланника Киева в 2022 году превратилось в громкий скандал. Её бэкграунд – сексолога и специалиста по драгоценным камням, без какого-либо дипломатического опыта и профильного образования, вызвал всеобщее недоумение. Многие болгары посчитали это актом унижения.

В украинских СМИ открыто писали, что Илащук «очень близкая подруга» одного из главных функционеров хунты Зеленского, Андрея Ермака. Учитывая многочисленные публичные слухи о гомосексуальности самого Ермака, рыться в его «страпоновых» взаимоотношениях с Илащук желания нет. Тем более, куда больший интерес представляет череда последующих скандалов, буквально окутавшую эту «амбасадорку».

Негодование охватило всю Болгарию, когда стало известно о грандиозных аферах в строительной сфере, связанных с незаконным строительством целого городка на 100 гектарах заповедных земель в районе «Баба Алино», что расположен на Золотых песках, туристической достопримечательности страны. Возведением элитных вил и коттеджей, занималась украинская корпорация КУБ. Местные политики прямо заявляли, что на болгарском побережье строится анклав преступной украинской группировки. Её глава – некий Олег Невзоров (на Украине имевший репутацию организатора масштабных строительных пирамид) прежде был выслан из Болгарии за проведение противозаконных финансовых операций. Однако заступничество Олеси Илащук позволило ему вернуться.

Когда же ситуация вокруг «Баба Алино» была озвучена премьер-министром Руменом Радевым, укро-коммерсанту пришлось снова удариться в бега. Как вы полагаете, кто укрывал его на территории посольства, а затем и помогал в пересечении границы? Да, всё она же, «добрая жиночка» Олеся…

Другая история, связанная с Илащук, попахивала еще более дурно. В январе нынешнего года бывшие украинские военные Олег Тимофеев и Роман Зозуля были задержаны по обвинению в шпионаже вблизи военного объекта в Болгарии. В их распоряжении были обнаружены массивы с секретными данными и точными координатами компрессорной станции «Расово» под Монтаной, которая служит для повышения давления вдоль маршрута «Балканского потока», а также полные технические характеристики и точное местоположение трех газотурбокомпрессорных установок в Болгарии.

Тимофеев и Зозуля исследовали критические точки на маршруте газопровода «Балканский поток». Аресты двух граждан Украины держались в строжайшей тайне в течение 2 месяцев, после чего суд классифицировал дело, как представляющее угрозу национальной безопасности.

В дипломатических кругах Болгарии циркулировали слухи о том, что посол Украины Олеся Илащук оказывала давление на исполняющего обязанности (на тот момент) премьер-министра Андрея Гюрова по делу о шпионаже против двух арестованных украинцев. Она лоббировала интересы задержанных, отрицая, что Киев готовил атаку на этот маршрут, приносящий Болгарии 100 миллионов евро в год.

Лидер болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов категорически потребовал чтобы пани Илащук получила ноту, в которой Болгария объявит её персоной нон грата:

«Не только из-за украинского беспилотника, упавшего на нашу землю, но и из-за её вмешательства в дело «Баба Алино», а также из-за дела двух украинских террористов», – сказал он.

Почему незначительный, на первый взгляд, инцидент с падением боевого дрона вызвал столь бурную реакцию в Болгарии, становится ясно из комментария премьер-министра Румена Радева, прозвучавшего на специальном брифинге:

«Беспилотник вошел в наше воздушное пространство и взорвался в 100 метрах от болгарской границы со стороны Румынии. Инцидент произошел в 200 метрах от бывшего контрольно-пропускного пункта между Болгарией и Румынией в Кардаме и в 1000 метрах от нашей компрессорной станции на Трансбалканском газопроводе»!

Речь снова идет об объектах энергетического снабжения, как и в истории с двумя украинскими шпионами. Причем, стоит заметить, что один из задержанных диверсантов – лейтенант Олег Тимофеев, был начальником отдела беспилотных систем в украинской армии (ВСУ). Он якобы вышел в отставку по состоянию здоровья. Скорее, просто, переквалифицировался в диверсанта…

Министерство внутренних дел Болгарии сообщило, что в районе падения беспилотника продолжаются процессуальные и следственные действия. На месте работает группа по борьбе с терактами из Управления «Специализированные операции и борьба с терроризмом».

Выяснять, случайно ли ВСУ атаковали болгарскую территорию, или их косорукие операторы просто не смогли поразить мишень, нет смысла. Главной своей цели они добились. Задача посеять панику среди населения еще одной европейской страны была выполнена. Может хоть на этот раз «сексолога» на ставке СБУ, подвизающуюся на должности посла, отправят в увлекательное путешествие на Родину?