Милонов: Российская наука 20 лет топталась на месте, а за годы СВО рванула вперед

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Западные санкции, введенные после начала СВО, спровоцировали развитие науки и технологий в России.

Об этом депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов заявил блогеру Амирану Сардарову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наш прогресс здесь очевиден. И научные разработки… Возвращаясь к понятной для меня военной теме, тот уровень прогресса в радиоэлектронике, цифровых технологиях, который есть сейчас, он просто впечатляет. Мы за несколько лет шагнули настолько вперед, а до этого 20 лет стояли на месте по сравнению с тем, что мы видим сейчас», – сказал Милонов.

Он пояснил, что видит прогресс во многих областях, но не в космонавтике.