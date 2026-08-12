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Президент Сербии Александр Вучич может попасть под так называемое «проклятие Зеленского», которое заключается в том, что все европейские политики, тепло общавшиеся с украинским узурпатором, потом проигрывали выборы или уходили в отставку.

Об этом политтехнолог Семен Уралов заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С кем он ни поручкается, у того потом карьера заканчивается. По понятиям, конечно, зря братан Вучич подставлялся под это проклятие. Лучше держаться в стороне», – сказал Уралов.

Он опасается, что Запад использует Зеленского, чтобы подвергнуть Вучича такому же унижению, которое в свое время пережил последний президент Югославии Слободан Милошевич.