«Братан наш Вучич подставился под проклятие Зеленского»
Президент Сербии Александр Вучич может попасть под так называемое «проклятие Зеленского», которое заключается в том, что все европейские политики, тепло общавшиеся с украинским узурпатором, потом проигрывали выборы или уходили в отставку.
Об этом политтехнолог Семен Уралов заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С кем он ни поручкается, у того потом карьера заканчивается. По понятиям, конечно, зря братан Вучич подставлялся под это проклятие. Лучше держаться в стороне», – сказал Уралов.
Он опасается, что Запад использует Зеленского, чтобы подвергнуть Вучича такому же унижению, которое в свое время пережил последний президент Югославии Слободан Милошевич.
«Поэтому Вучичу, который позиционировался как человек, который взял реванш после власти прозападных авторитетов, надо очень четко цинковать, потому что похоже «развели» Милошевича.
Самому Вучичу, братану нашему, не позавидуешь. С одной стороны есть общество, на которое он опирается, испытывающее симпатии к России. А с другой стороны, прозападные упыри, которые Сербией играют», – сказал Уралов.
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