«В кои-то веки»: ВСУ начали испытывать дефицит дронов на фронте

Елена Острякова.  
12.08.2026 16:15
  (Мск) , Москва
Просмотров: 937
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На фронте уже ощущается, что российские ракетные удары по Одессе и Бессарабии нарушили логистику снабжения ВСУ.

Об этом политолог и разработчик дронов, генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» и советник министра транспорта РФ Алексей Чадаев заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На фронте уже ощущается, что российские ракетные удары по Одессе и Бессарабии нарушили логистику...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Нельзя не признать, что в кои-то веки у российской армии всерьез получилось. Я не столько про мосты, сколько про вырубленный Одесский порт и логистику на Дунай. Это уже привело к последствиям в масштабах всей войны. Особенно вкупе  с логистическими узлами вокруг Киева.

Это, действительно, сильный удар. Видно, что противник засуетился в разных измерениях. Вплоть до того, что с самых разных частей фронта приходят сообщения о том, что они начали активно экономить фронтовые беспилотники. Это не касается дальнолетов. Они пока летят в том же количестве, что и летели», – сказал Чадаев.

Он предостерег от чрезмерной радости, потому что «по правилам колеса генотьбы после каждой перемоги наступает зрада».

Метки: ,

English version :: Читать на английском «В кои-то веки»: ВСУ начали испытывать дефицит дронов на фронте

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора