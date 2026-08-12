«В кои-то веки»: ВСУ начали испытывать дефицит дронов на фронте

На фронте уже ощущается, что российские ракетные удары по Одессе и Бессарабии нарушили логистику снабжения ВСУ.

Об этом политолог и разработчик дронов, генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» и советник министра транспорта РФ Алексей Чадаев заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нельзя не признать, что в кои-то веки у российской армии всерьез получилось. Я не столько про мосты, сколько про вырубленный Одесский порт и логистику на Дунай. Это уже привело к последствиям в масштабах всей войны. Особенно вкупе с логистическими узлами вокруг Киева.

Это, действительно, сильный удар. Видно, что противник засуетился в разных измерениях. Вплоть до того, что с самых разных частей фронта приходят сообщения о том, что они начали активно экономить фронтовые беспилотники. Это не касается дальнолетов. Они пока летят в том же количестве, что и летели», – сказал Чадаев.