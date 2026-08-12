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Британия уже потратила на оружие для ВСУ более 13 миллиардов фунтов стерлингов, и сейчас готовит почву для того, чтобы передать ВСУ свои новые реактивные дроны Brakestop для ударов по России.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявила заместитель постоянного представителя РФ в организации Мария Заболоцкая, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конфликт на Украине был срежиссирован и продолжается и разжигается странами Запада, которые так якобы беспокоятся о правах лиц, затронутых конфликтом. Среди этих стран видное место занимает Великобритания – еще в 2016 году она подписала с Киевом меморандум о сотрудничестве в военной сфере. Британия приступила к подготовке украинских военных. В этой связи неудивительно, что весной 22-го года, когда в ходе стамбульских переговоров параметры мирного урегулирования были практически определены, Борис Джонсон сорвал соглашение и отдал приказ Киеву вести боевые действия. Сейчас представитель Великобритании говорит о деэскалации. А где было это заявление в 2022 году?», – возмущалась Заболоцкая.