«И в мыслях нет таких планов!» – посол ЕС в РФ убаюкивает Москву обещаниями не нападать на Россию

Елена Острякова.  
12.08.2026 20:27
  (Мск) , Москва
Просмотров: 771
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Посол ЕС в России Ролан Галараг постоянно слышит (в своей голове?) заявления российских официальных лиц о предстоящей войне с Европой.

Об этом он рассказал телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Посол ЕС в России Ролан Галараг постоянно слышит (в своей голове?) заявления российских официальных...

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«По поводу возможной эскалации я хотел бы в первую очередь сказать, что я читаю заявления российских официальных лиц. Я хотел бы четко заявить, что у Евросоюза нет никаких планов, интересов и намерений начинать войну с Россией. Ничего подобного.

Я говорю об этом, потому что российский официальные лица чуть ли не каждый день заявляют, что ЕС является партией войны. Это абсолютно не соответствует действительности», – уверял Галараг.

Дипломат не привел конкретных примеров заявлений российских политиков и «забыл», что министр обороны Германии Борис Писториус назначил войну с Россией на 2029 год, а начальник генштаба сухопутных войск вооруженных сил Великобритании генерал Роли Уокер — на 2027-й. Похожие заявления звучали и от высокопоставленных военных Франции.

«России нет смысла ввязываться в новую войну. Она и так увязла в войне, которая идет пятый год. Зачем ей начинать еще одну. С военной точки зрения нет смысла, с политической – тоже. Последствия такого шага были бы абсолютно невообразимыми.

Я надеюсь, что власть в России достаточно рациональна, чтобы это понять и не рассматриваю эскалацию с высокой степенью вероятности. Но мы, естественно должны быть готовы к любому развитию событий.

Именно поэтому мы сейчас занимаемся укреплением своей обороноспособности. Но не надо думать, что мы готовимся на кого-то напасть. Все как раз наоборот», – лицемерно увещевал Галараг.

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