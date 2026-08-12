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Визит украинского узурпатора Владимира Зеленского в Сербию был информационно-психологической операцией (ИПСО) Запада против России.

Об этом политолог Алексей Чадаев заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Целью всего этого мероприятия, конечно же, были мы. Это шоу, в аудиторию которого приглашались мы с вами. Ожидался набор запрограммированных реакций, которые мы должны были на это шоу выдать. А базовое правило войны – поступай обратно тому, что ожидает противник, и думай не так, как он хочет, чтобы ты думал», – сказал Чадаев.

Он считает, что российские СМИ не должны писать о «ноже в спину» от сербского президента Александра Вучича, а использовать «более сложные и изысканные подходы».

Вопрос немецкого журналиста на пресс-конференции в Белграде про то, «как лучше убивать русских», Чадаев считает специально подготовленным в рамках ИПСО.