Узбекистан. За критику реабилитации басмачей – 4 года тюрьмы

В Ташкенте огласили приговор известному блогеру и левому активисту Азизу Хакимову, арестованному за выступления против реабилитации главарей басмаческого движения. Это – еще один наглядный пример общего процесса репрессий во всех республиках Организации тюркских государств (ОТГ).

Узбекский суд дал Хакимову четыре года и два месяца заключения только за слова о том, что оправдываемые деятели были убийцами и палачами. Теперь это называется официально «разжиганием ненависти». Правда, обвинение в пропаганде войны за использование советских плакатов времён ВОВ убрали, чтобы уже совсем не позориться.

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Сторона защиты и близкие, по информации соратников Азиза, решили не подавать заявление на обжалование приговора, так как нахождение в СИЗО в пыточных условиях скученности и духоты в камерах может окончательно убить заключённого из-за его сердечного заболевания. Получается быстрая отправка его в колонию — единственный способ сохранить ему жизнь.

Этот судебный вердикт имеет важное символическое значение, так как теперь за любое оспаривание процесса реабилитации басмачей или участников коллаборационистских формирований, воевавших на стороне Гитлера, можно сесть в тюрьму на 4 года. В этом смысле Узбекистан сравнялся со странами Прибалтики и Украиной по степени антикоммунизма и русофобии.

Изначально процесс аналогичных репрессий был запущен, как мы писали неоднократно ранее, еще несколько лет по инициативе спецслужб Азербайджана, которые предложили для своих коллег из среднеазиатских республик по ОТГ общий сценарий арестов блогеров, журналистов и левых активистов, выступающих за интеграционные процессы и противостоящие дерусификации.

В Баку сначала посадили на 14 и 13 лет за «измену» активистов Ибрагима Гасанова и Ибрагима Гумбатова, затем на 13 лет журналиста и политолога Назакет Мамедову за освещение хода СВО и посещение ЛДНР. Затем в тюрьму кинули главу Совета старейшин Имишлинского района Салеха Самедова за использование знамени Победы на 9 мая, а недавно коммунисты Ибрагим Асадли и Абдулла Ибрагимли получили по два года лишения свободы, а Эльчин Байрамлы и Мехман Зейналов – по полтора года за демонстрацию советских флагов.

Там же арестовывались российские журналисты и сотрудники «Русского дома». Потом практически сразу репрессии были применены будто под копирку в Киргизии. Ровно год назад осудили на 3 года и 9 месяцев по сфабрикованному делу с участием националистов-агентов КНБ известного блогера Аслана Толегенова, выступавшего против русофобии. И нынешнее дело против Азиза Хакимова — это уже калька с процесса в Казахстане. Это еще раз подтверждает наш тезис о единой схеме и методичке, принятой именно в рамках ОТГ.

Еще ранее был осужден в Казахстане на 11 лет сторонник сближения с Россией Ермек Тайчибеков. И с учётом пыток и невыносимых условий содержания он может попросту не дожить до окончания своего срока. Тем более его систематически избивают заключённые по заданию администрации и фактически запрещают вести переписку с волей и даже писать жалобы.

И тут мы указали лишь наиболее известных деятелей, так как находятся в заключении еще десятки участников СВО, а до этого более сотни человек прошли тюрьмы за то, что добровольцами пошли защищать республики Донбасса. Это говорит уже о прямом взаимодействии местных спецслужб с СБУ, которые обмениваются информацией и арестовывают возвращающихся ветеранов по наводке свидомых. Плюс еще множество людей сидящих в Казахстане по заявлениям украинских блогеров, которые в видео-чатах имели неосторожность поддерживать СВО и Россию.

На самом деле идёт вал репрессий, призванный запугать русских и русскоязычных и в целях подавить любое сопротивление процессам окончательной декоммунизации и дерусификации бывших советских республик Средней Азии и Азербайджана. Фактически идёт зачистка информационного поля от тех, кто мог доносить своё мнение и выражать несогласие реабилитации басмачей и нацистских пособников.

Проблема еще и в том, что, оказывается, нет ни правозащитных объединений, ни достаточного количества адвокатов, готовых защищать всех этих людей. Россотрудничество никакого мониторинга этих дел в республиках не вело, как и другие учреждения. И получается, что многие попросту оказываются без какой-либо помощи в жерновах репрессивного аппарата.

Пора избавляться от иллюзий и не только просить кого-то освободить, так как они – элементарные заложники, а уже формировать обменный фонд из числа тех подданных данных полуфеодальных сатрапий, кто нарушил российские законы, работал на СБУ и иностранные разведки. Других методов, к сожалению не осталось.