Истерика англосаксов в ООН: На стороне России воевать в СВО идут со всего мира!
Многие жители Глобального юга оказываются не прочь принять участие в СВО, чтобы помочь России бороться с западным колониализмом.
Об этом на заседании Совбеза ООН заявил представитель США Дэн Негреа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Американец уверяет, что пополнение на СВО рекрутируется не только на Ближнем Востоке или в Африке, но и под носом у США.
«Нам также известны заслуживающие доверия сообщения о том, что тысячи кубинцев отправились в Россию, чтобы воевать на Украине. Кубинский режим в очередной раз не смог защитить своих граждан – на этот раз от использования в качестве пешек в российско-украинской войне», – сказал Негреа.
В свою очередь, приглашенный на заседание британский продюсер-русофобка Шейда Кейран потребовала бороться с сетями российского рекрутинга.
«Россия вербует иностранных граждан в свою армию, используя представителей Ближнего Востока, Азии, Центральной Африки и других регионов. Мы выявили вербовщиков из разных стран.
Масштаб этой транснациональной сети по вербовке. Приблизительно 27 тысяч иностранных комбатантов было завербовано с 2022 года», – стращает британка.
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