«В НАТО налицо раскол: далеко не все хотят воевать с Россией» – Бортник
Страны-члены НАТО разделились на три крупных группы, из которых только одна выступает за продолжение антироссийской войны любой ценой.
Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«НАТО разделен как минимум на три группы в своем отношении к России. Одна группа европейской части НАТО, особенно это северная часть, выступает за продолжение противостояния с Россией до её истощения, до её поражения в войне.
Это может иметь несколько фаз. Может иметь российско-украинскую фазу, российско-польскую фазу или российско-балтийскую фазу. Этой группе всё равно. Они выступают за истощение, нанесение исторического, стратегического поражения.
Другая группа стран НАТО выступает за сдерживание. Это группа, которая говорит: давайте мы вооружимся хорошо, превратимся в дикобраза, но воевать с Москвой не будем. И поддерживать войну с Москвой не будем. Но так вооружимся, чтобы в Москве не было повадно. Чтобы она не наступала на наших союзников, не трогала наши зоны влияния», – сказал Бортник.
«Ну и третья группа – это группа сделки. Это группа стран, которые ориентируются прежде всего на нынешнюю администрацию США. Они говорят, да давайте сядем снова как это было в Потсдаме, в Берлине, в Ялте, в Тегеране.
И перерисуем зоны влияния, разделим, заключим сделку, вернем торговлю, вернем безопасность. Давайте зафиксируем новый баланс. Вот так они выступают.
При этом обратите внимание, что внутри НАТО нет ни антироссийской, ни проукраинской группы. Все эти три стратегии проистекают из интересов стран НАТО. Просто эти интересы и возможности видятся по-разному.
Восточные страны НАТО, северные страны НАТО боятся, что новая Ялта приведёт к тому, что их интересы будут проигнорированы», – считает он.
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