Украинский дипломат: «Смиритесь. Наши дроны залетали и будут залетать в ЕС. Грузия на очереди»

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Европейским странам никуда не деться от того, что их воздушное пространство будут нарушать украинские БПЛА.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-постпред Украины в ЕС, советник подконтрольного Банковой директора Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дипломат прокомментировал вызов посла Украины в Болгарии в МИД этой страны, где после залета украинского дрона ему заявили о недопустимости таких действий в дальнейшем.

«Из тех тысяч или десятков тысяч дронов, которые летают, плавают, ныряют, что угодно, некоторые будут отклоняться от курса, в том числе на территории Болгарии и Румынии, Турции. Уже все было и в Греции, еще Грузия осталась вне. Все впереди», – говорит Веселовский.

Он фактически призывает брать пример с прибалтов, которые после нарушений украинскими дронами их воздушного пространства «приняли для себя политическое решение» – мол, украинцы будут стараться подобного недопускать, но эксцессы не исключены.

«Наши военные на контактах с болгарскими будут дальше работать, отрабатывать все необходимые элементы взаимодействия, чтобы это либо не происходило, либо не выходило в публичную плоскость», – рассуждал экс-постпред в ЕС.

Он похвалил Румынию, которая в ответ на такого рода инциденты говорит, что «это не агрессия, а самооборона».