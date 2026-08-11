Борис Джонсон тяжело бредит: «Трансатлантический альянс выиграл две мировые войны и победил СССР»

Максим Столяров.  
11.08.2026 23:34
  (Мск) , Москва
Просмотров: 270
 
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Европейцы должны покорно слушаться Трампа и увеличивать финансирование НАТО, который якобы победил в двух мировых и Холодной войне.

Об этом на канале «School of War Podcast» заявил бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейцы должны покорно слушаться Трампа и увеличивать финансирование НАТО, который якобы победил в двух...

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«Европейская стратегическая автономия – это фикция, ловушка и заблуждение. А лучшая стратегия для Европы – мы все должны больше тратить на оборону.

Нам всем стоит прислушаться к тому, что говорит президент Трамп – европейцам нужно больше тратить на оборону и усердно поддерживать Трансатлантический альянс», – сказал Джонсон.

«Потому что Трансатлантический альянс, что бы о нём ни говорили, выиграл две мировые войны. Он победил ужасающую советскую тиранию в Холодной войне. Он освободил десятки стран от коммунистического гнёта.

И я надеюсь, что мы будем едины, когда дело касается таких проблем, как ситуация на Украине», – добавил он.

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English version :: Читать на английском Борис Джонсон тяжело бредит: «Трансатлантический альянс выиграл две мировые войны и победил СССР»

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