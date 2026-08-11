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Политики ЕС вслед за администрацией президента США Дональда Трампа пытаются наладить отношения с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Об этом аместитель главы «кабинета» самопровозглашенной «президентки Беларуси» Павел Латушко со скорбью заявил «Еврорадио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Может, нет прямых доказательств, что это происходит, но мы знаем, что в Минске были дипломатические делегации Италии, Франции, Германии, Норвегии. Американцы, понятно, ездят. Из европейцев, там, Словакия. Европейская служба внешних дел была. Говорят, что это технические визиты. Я как дипломат не согласен. Это политические консультации среднего или низкого уровня», – сказал Латушко.

Он пожаловался на «некоторые европейские государства», которые не поддерживают идею змагаров привлечь Лукашенко к Международному уголовному суду в Гааге. И даже среди самих беглых оппозиционеров не все однозначно.