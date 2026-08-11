«Кабинет» Тихановской в ужасе: Все на Западе хотят обедать с Лукашенко

Елена Острякова.  
11.08.2026 22:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 313
 
Белоруссия, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Украина


Политики ЕС вслед за администрацией президента США Дональда Трампа пытаются наладить отношения с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Об этом аместитель главы «кабинета» самопровозглашенной «президентки Беларуси» Павел Латушко  со скорбью заявил «Еврорадио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Политики ЕС вслед за администрацией президента США Дональда Трампа пытаются наладить отношения с президентом...

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«Может, нет прямых доказательств, что это происходит, но мы знаем, что в Минске были дипломатические делегации Италии, Франции, Германии, Норвегии. Американцы, понятно, ездят. Из европейцев, там, Словакия. Европейская служба внешних дел была.

Говорят, что это технические визиты. Я как дипломат не согласен. Это политические консультации среднего или низкого уровня», – сказал Латушко.

Он пожаловался на «некоторые европейские государства», которые не поддерживают идею змагаров привлечь Лукашенко к Международному уголовному суду в Гааге. И даже среди самих беглых оппозиционеров не все однозначно.

«Сейчас есть такая тенденция, которая, может, не является главной, но все-таки настораживает, что некоторые хотят затянуть ЕС на обед с Лукашенко. Вместе с американцами или отдельно. Но скорее всего присоединиться к их переговорам. Такое же есть у части западников.

Это короткая память. Потому что пять раз Лукашенко уже приглашали за такой обеденный стол. Не знаю, кормили его или немного подкармливали», – печально пытался язвить Латушко.

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English version :: Читать на английском «Кабинет» Тихановской в ужасе: Все на Западе хотят обедать с Лукашенко

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