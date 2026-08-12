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Украина практически не готова к отопительному сезону, чем «обязательно воспользуются русские».

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил депутат ВР Ярослав Железняк, один из рупоров соросят, конкурирующих с Зе-режимом борьбе за власть, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, как обстоит дело с подготовкой объектов энерегтики к зиме, на что его собеседник заметил, что не очень хотел бы выносить на обсуждение эту тему, учитывая чувствительность информации.

«Но готовы менее, чем на 50%. Большая часть планов устойчивости не имплементирована. И мы, к сожалению, это увидим уже в этом отопительном сезоне. Поэтому правительство, и предыдущее, и это – не догоняет эти планы», – сказал депутат.

По его словам, обещания 10 гигаватт резервной генерации не выполнены.