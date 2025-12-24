«Это именно то, что нужно!» – генерал США приветствует украинские теракты в Москве

Российские генералы будут «до конца дней» заглядывать под свои автомобили в поисках бомбы, заложенной украинскими террористами.

Об этом в эфире видеоблога «War & Politics 24» заявил бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ходжес похвалил террористов из ГУР МО Украины за убийство в Москве генерала Фанила Сарварова.

«Это будущее каждого российского генерала и любого представителя российского командования, имевшего отношение к военным преступлениям. До конца своих дней они будут заглядывать под машину и оглядываться, опасаясь, что за ними придут из Главного управления разведки.

Очевидно, что российское правительство не может защитить даже высокопоставленных чиновников в Москве. Я думаю, что это тот аспект войны, которого Кремль, вероятно, не ожидал, и это именно то, что нужно украинскому Генеральному штабу, чтобы перенести военные действия на территорию России и перехватить инициативу.

Кроме того, это имеет психологическое значение, чем чаще будут происходить подобные вещи, тем больше это будет выбивать русских из колеи», – заявил Ходжес.