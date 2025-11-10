«Это не Донбасс. Тут гражданские сразу бежали, как только стало горячо» – комвзвода ВСУ о Днепропетровщине
В отличие от оккупированных Киевом территорий ЛДНР, в Днепропетровской области с приближением фронта мирное население массово в страхе покидает населённые пункты.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил находящийся на Новопавловском направлении командир взвода ББС ОПБр ВСУ им. гетмана Хмельницкого с позывным «Егерь», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Касательно гражданских у меня определённый диссонанс за все годы службы своей, побывав на всех участках фронта, начиная с АТО и заканчивая настоящим временем. Вы знаете, в этих местах, как только стало горячо, гражданские массово начали уезжать. Молодёжь исчезла практически мгновенно.
Чувствую большую разницу с городами Донетчины или Луганщины. Там люди пытаются держаться до последнего. Здесь, я так понимаю, общаясь с гражданскими, уже на опыте Донецкой и Луганской областей, люди понимают, чем они рискуют, что может быть.
Поэтому они говорят – лучше мы потом назад вернёмся, но это горячее время мы где-то пересидим, переждём в более безопасном месте, чем сейчас», – сокрушался «Егерь».
