Это уже не «просачивание», а проход русских целыми подразделениями – майор ВСУ
Дело на фронте движется к окружению Славянска и Краматорска.
Об этом в беседе с экс-спикерм запрещенного в РФ «Правого сектора» заявил в прошлом участник карательной операции против ЛДНР майор ВСУ Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По его словам, ВС РФ постепенно продвигаются к Савянску и Краматорску, чтобы охватить агломерацию с разных сторон.
«Они начали обходить. Дело в том, что мы размещаемся элементами точечных опорных пунктов. Нет сплошной линии фронта.
Если вчера нам говорили, что через наши позиции просачиваются русские, то сегодня наши позиции уже не так растянутые, а более концентрированные, потому что нет людей. То есть они просто обходят. Они уже не то что просачиваются сквозь позиции, а уже нормальными подразделениями обходят. И все.
А дальше что? А дальше оперативное окружение или полное окружение», – заключает Лапин.