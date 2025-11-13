Это уже не «просачивание», а проход русских целыми подразделениями – майор ВСУ

Игорь Шкапа.  
13.11.2025 18:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 617
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Дело на фронте движется к окружению Славянска и Краматорска.

Об этом в беседе с экс-спикерм запрещенного в РФ «Правого сектора» заявил в прошлом участник карательной операции против ЛДНР майор ВСУ Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, ВС РФ постепенно продвигаются к Савянску и Краматорску, чтобы охватить агломерацию с разных сторон.

«Они начали обходить. Дело в том, что мы размещаемся элементами точечных опорных пунктов. Нет сплошной линии фронта.

Если вчера нам говорили, что через наши позиции просачиваются русские, то сегодня наши позиции уже не так растянутые, а более концентрированные, потому что нет людей. То есть они просто обходят. Они уже не то что просачиваются сквозь позиции, а уже нормальными подразделениями обходят. И все.

А дальше что? А дальше оперативное окружение или полное окружение», – заключает Лапин.

