Дело на фронте движется к окружению Славянска и Краматорска.

Об этом в беседе с экс-спикерм запрещенного в РФ «Правого сектора» заявил в прошлом участник карательной операции против ЛДНР майор ВСУ Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, ВС РФ постепенно продвигаются к Савянску и Краматорску, чтобы охватить агломерацию с разных сторон.