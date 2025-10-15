Генерал ВСУ: США давно принимают участие в ударах по России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Как бы ни менялись объёмы подачи американских разведданных, необходимая информация о российских объектах нефтяной и газовой инфраструктуры с июля подаётся Киеву бесперебойно.

Об этом на канале Politeka заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Несмотря на игры американцев с обеспечением нас соответствующей развединформацией – даём, не даём, полную даём, и были такого рода периоды, но надо отдать должное – после июля ситуация [изменилась]. И это не от того, что они уж очень любят Украину, а от того, что это им выгодно, это укладывается в их геополитику по нефти и газу. Поэтому они здесь поддерживают. Тем более, что это как бы не в прямую, а опосредованно, но это повышает эффективность действий нашим дронам…», – сказал он.