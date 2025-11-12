Глава МИД Литвы: «Кто сказал, что нельзя провоцировать Россию? Не нужно бояться обострения!»

Максим Столяров.  
12.11.2025 09:48
  (Мск) , Москва
Просмотров: 548
 
Дзен, Литва, НАТО, Политика, Русофобия, Украина


Политика НАТО в отношении России, наоборот, должна быть максимально провокационной и раздражающей Москву.

Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис на площадке американского «Института Хадсона» (включён в перечень нежелательных организаций в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам нужны силы, чтобы их наращивать, они должны быть заметны. Должны быть видны базы, все развёртывания, тренировки и учения. Это должна видеть Россия.

Это результат пропаганды, исходящей из России, что единственное, чего не следует делать с Россией – это обострять ситуацию. Кто это придумал? Не нужно бояться обострения! Больше кораблей НАТО означает больше мер предосторожности со стороны России. То же самое с беспилотниками.

Когда мы не боимся усиливать давление, мы также должны одновременно увеличивать помощь Украине. Потому что это то, что они пытаются предотвратить. Вот, почему они вмешиваются в вопросы безопасности. Мы должны доказать, что они неправы, а затем отправить Украине дополнительные евро, доллары и оружие, показывая, что так не получится», – воинствовал Будрис.

«Наши оперативные планы, которые были хорошо написаны в толстой книге, как мы будем сражаться с русскими, – теперь они должны быть подкреплены реальными силами и складами, заполненными боеприпасами, всем, чего у нас до сих пор нет. А роль США в том, чтобы иногда подталкивать, убеждать и побуждать европейцев делать больше для своей обороны», – вещал литовский министр.

