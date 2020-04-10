Гордон: Желаю России, чтобы цены на нефть рухнули

10.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина заинтересована в том, чтобы в России наступила «жопа», сделка с нефтяным картелем ОПЕК сорвалась, а энергоресурсы, которые экспортирует РФ, стоили как можно меньше.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил известный украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я заинтересован в том, чтобы ОПЕК и Россия не нашли общего языка, я очень хочу, чтобы нефть стоила даже не десять, а восемь долларов, чтобы Россия взялась за голову и прекратила захватывать другие страны и другие территории, а занялась собой.

Потому что роль мировой бензоколонки, она вредит. Я уже об этом сказал и я повторю, что когда Россия имеет цены на нефть десять долларов, она просит «ножки Буша», у Америки клянчит. А когда цена 140, начинает задумываться о мировом господстве.

Поэтому я хочу, в интересах моей страны, чтобы цены на нефть рухнули, чтобы России – не русским людям, не россиянам, а России как государству была жопа. Это моя искренняя мечта, чего я и не скрываю», – заявил Гордон.

Ранее украинский эксперт энергетического рынка Валентин Землянский предупреждал, что падение мировых цен на нефть негативно скажется и на экономике Украины.

«Нефть является не только индикатором состояния экономики в целом, она является и индикатором сырьевых рынков, от которых зависит половина мира, – рассказал эксперт. – При снижении нефтяных котировок, естественно вслед за ними падают и котировки сырьевые, это в первую очередь металл и зерно. От которых зависят экономики третьего мира».

По мнению Землянского, Украина – «очень яркий пример» подобной экономики, открытой западному влиянию и зависимой от экспорта.

«Радоваться развалу «бензоколонки» в следствие падения цен на нефть, как это делают украинские патриоты, я бы не стал. Потому что, если это произойдет, в первую очередь осколками накроет Украину», – добавил эксперт.