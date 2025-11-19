«И вытесним русских совсем» – в Баку надеются, что Украина заменит Россию для Закавказья

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Азербайджан должен разорвать все экономические и политические отношения с Россией – и заменить их более тесной дружбой с Украиной.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Центра исследователей Южного Кавказа Фархад Мамедов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Переговоры между Азербайджаном и Арменией, открытие армяно-турецкой границы и восстановление коммуникации. Заметьте, что если в 2020 году во всех этих треках участвовала Российская Федерация, сегодня нигде во всех этих треках ни между Азербайджаном и Арменией, ни между Арменией и Турцией, ни в процессе открытия коммуникации, нет Российской Федерации. Это один из важнейших маркеров того, что происходит с Россией в регионах, в которых традиционно она считалась влиятельной», – радовался Мамедов.

По его мнению, российское влияние должно быть заменено бандеровским.