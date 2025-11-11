«Или Белоруссия будет «нормальной страной», или её может не быть» – глава МИД Литвы
После прекращения огня Украина якобы тут же станет членом ЕС, а вот дальнейшая судьба Белоруссии туманна.
Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис на площадке американского «Института Хадсона» (включён в перечень нежелательных организаций в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Это полномасштабная диктатура. Такая, как в кино или художественной литературе. Всё это связано с верховной властью, это Александр Лукашенко. Оппозиции нет, все, кто против его идей и мнений, находятся в тюрьме. За то, что я уже сказал, меня уже могли бы посадить минимум на 10 лет…
Есть и другая цена за то, чтобы Лукашенко оставался на своём месте. Это отказ от суверенитета в пользу России в военной сфере и сфере безопасности. Это помощь, которую Беларусь оказывает России в её агрессии против Украины.
В конце концов, Лукашенко предоставил территорию и воздушное пространство Беларуси для преступления агрессии против Украины. Именно поэтому он так же несёт ответственность за все преступления, совершённые против Украины», – вещал Будрис.
Он подчеркнул, что «мы хотим, чтобы там была нормальная страна».
«И мы находимся в сложной ситуации. Но и Лукашенко сейчас в сложной ситуации. Потому что, в конце концов, будет перемирие, будет мирное соглашение с Украиной, Украина станет членом ЕС. Мы будем помогать Украине, им сейчас нужна помощь, но в долгосрочной перспективе я знаю, где будет Украина, но я не уверен, где будет Беларусь. Если она вообще будет», – воинствовал литовец.
