«Или Белоруссия будет «нормальной страной», или её может не быть» – глава МИД Литвы

Максим Столяров.  
11.11.2025 22:26
  (Мск) , Москва
Просмотров: 198
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Литва, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


После прекращения огня Украина якобы тут же станет членом ЕС, а вот дальнейшая судьба Белоруссии туманна.

Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис на площадке американского «Института Хадсона» (включён в перечень нежелательных организаций в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После прекращения огня Украина якобы тут же станет членом ЕС, а вот дальнейшая судьба...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это полномасштабная диктатура. Такая, как в кино или художественной литературе. Всё это связано с верховной властью, это Александр Лукашенко. Оппозиции нет, все, кто против его идей и мнений, находятся в тюрьме. За то, что я уже сказал, меня уже могли бы посадить минимум на 10 лет…

Есть и другая цена за то, чтобы Лукашенко оставался на своём месте. Это отказ от суверенитета в пользу России в военной сфере и сфере безопасности. Это помощь, которую Беларусь оказывает России в её агрессии против Украины.

В конце концов, Лукашенко предоставил территорию и воздушное пространство Беларуси для преступления агрессии против Украины. Именно поэтому он так же несёт ответственность за все преступления, совершённые против Украины», – вещал Будрис.

Он подчеркнул, что «мы хотим, чтобы там была нормальная страна».

«И мы находимся в сложной ситуации. Но и Лукашенко сейчас в сложной ситуации. Потому что, в конце концов, будет перемирие, будет мирное соглашение с Украиной, Украина станет членом ЕС. Мы будем помогать Украине, им сейчас нужна помощь, но в долгосрочной перспективе я знаю, где будет Украина, но я не уверен, где будет Беларусь. Если она вообще будет», – воинствовал литовец.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить