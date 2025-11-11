«Или Белоруссия будет «нормальной страной», или её может не быть» – глава МИД Литвы

После прекращения огня Украина якобы тут же станет членом ЕС, а вот дальнейшая судьба Белоруссии туманна.

Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис на площадке американского «Института Хадсона» (включён в перечень нежелательных организаций в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это полномасштабная диктатура. Такая, как в кино или художественной литературе. Всё это связано с верховной властью, это Александр Лукашенко. Оппозиции нет, все, кто против его идей и мнений, находятся в тюрьме. За то, что я уже сказал, меня уже могли бы посадить минимум на 10 лет…

Есть и другая цена за то, чтобы Лукашенко оставался на своём месте. Это отказ от суверенитета в пользу России в военной сфере и сфере безопасности. Это помощь, которую Беларусь оказывает России в её агрессии против Украины.

В конце концов, Лукашенко предоставил территорию и воздушное пространство Беларуси для преступления агрессии против Украины. Именно поэтому он так же несёт ответственность за все преступления, совершённые против Украины», – вещал Будрис.