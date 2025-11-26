«К нам идут козлы и смотрящие за лагерями» – инструктор уголовного батальона ВСУ
В ВСУ идут как уголовные авторитеты, так и те, кто сотрудничал с администрацией.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с политологом Русланом Бортником заявил инструктор по боевой подготовке формирующегося из уголовников украинского батальона «Шквал» Антон Черный.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Ведущий поинтересовался, как реагируют авторитеты криминального мира на призыв в армию.
«К нам приходят и хорошо себя проявляют люди уже, как у них там говорится, с именем. У нас есть те, которые отвечали и смотрели за лагерями. Не могу назвать позывные, но бродяги [высокий статус в криминальном мире] были. То есть бродяги, смотрящие идут. Кто ещё идёт? Из тех, кто сидели, понятное дело, мужики к нам идут.
Кстати, очень себя хорошо проявляют, хоть это и говорят, знаете, не очень, те, которые сотрудничали, сотрудничал с администрацией – козёл. У меня даже есть мой любимчик… Ну да, он говорит, там с повязкой ходил, мол, козлом был», – рассказал Черный.