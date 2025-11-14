«Каждый ФАБ заслужен». Украина готовила теракт на кладбище в Москве

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ФСБ предотвращен теракт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении одного из высших должностных лиц российского государства при посещении им захоронения близких родственников на Троекуровском кладбище.

«Украинские спецслужбы использовали завербованных нелегального мигранта из Центрально-Азиатского региона и двоих ранее судимых наркозависимых граждан Российской Федерации, задержанных в г. Москве, а также проживающего в Киеве Шамсова Джалолиддина Курбановича, 1979 г.р., разыскиваемого правоохранительными органами России за совершение убийства и незаконный оборот оружия», – сообщает ФСБ.

У фигурантов изъяты средства связи, обнаружена переписка с сотрудником украинских спецслужб в мессенджерах WhatsApp и Signal, а также закамуфлированная под вазу с цветами камера видеонаблюдения с возможностью дистанционного управления и передачи данных за рубеж, использовавшаяся при подготовке теракта.

Задержанный россиянин-наркоман рассказал, что вместе с женой согласились установить под руководством мужчины по имени Руслан каменную вазу у одной из могил. Этот Руслан давал указания, где именно поставить вазу и как её повернуть. Мужчина заметил, что в вазе «что-то мигает» и были провода.

«По данным ФСБ России, украинский режим, действуя под руководством западных спецслужб, готовит аналогичные преступления и в других российских регионах», – предостерегают силовики.

Это – еще один повод для ужесточения миграционного законодательства, считает правозащитник Кирилл Кабанов:

«Заметьте, почти каждый крупный/знаковый теракт или подготовка к нему не обходится без этой категории лиц… Вражеские спецслужбы активно используют среднеазиатов для террористической и подрывной деятельности на территории РФ… Большинство завербованных террористов также являются сторонниками радикальных/террористических исламистских организаций. Отсутствие хоть сколько-то эффективно контроля за миграционной средой и сверхлояльное отношение к мигрантам из Средней Азии и Закавказья создают благоприятные условия для работы вражеских спецслужб в России».

«Ну а про украинцев мы не узнали ничего нового. Ни моральных ограничений, ни красных линий. И так будет, пока в Киеве не начнут взрываться организаторы этих терактов», – считает военкор Александр Коц.

