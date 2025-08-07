КНДР поможет восстановить Курскую область после набега нацистов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Курскую область прибудут северокорейские строители и сапёры, чтобы помочь с восстановлением региона.

Об в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Наши инструкторы, которые обучали корейцев, отмечали их отличную физическую подготовку, выносливость, готовность четко выполнять все команды. Единственное, им в Курской области поначалу пришлось объяснять, что невозможно штурмовать большими силами. Им же хотелось красиво наступать, широким фронтом. И они на ходу быстро перестраивались уже на малые группы, которые и дали результат», – сказал Коц.

По его словам, корейцы показали, что у России есть союзник, который готов за нее воевать.