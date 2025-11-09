Коллективный Запад проиграет ядерную гонку Глобальному Югу через 5 лет – укро-эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Через несколько лет страны Глобального юга будут иметь вдвое больше ядерных боеголовок, чем Коллективный запад.

Об этом на своём канале заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Всего у объединенного Запада 2,5 тысячи ядерных боеголовок. Через 5 лет, с учетом деятельности Китая, который достигнет уровня США и России, сложится другая ситуация. Уже сейчас Глобальный юг имеет больше. Китай имеет где-то 600 боеголовок, плюс Индия и гражданский Пакистан, плюс Северная Корея – уже немножечко больше. Но через пять лет ядерный перевес Глобального юга над Глобальным западом будет в два раза», – сказал Бортник