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Всегда кичившаяся своей кристальной честностью и даже аскетизмом молдавская президентка Майя Санду вляпалась в коррупционный скандал, подозрительно напоминающий украинский «Миндич-гейт».

Восемь ее кузенов занимали должности на госпредприятиях, получая зарплаты в 5 раз выше средних окладов молдавских чиновников. Ярче всех выступила Анастасия Табурчану, числившаяся пресс-секретарем государственного авиапредприятия, не выезжая из Словении, и получавшая столько же, сколько президент США. Санду на пресс-конференции назвала поведение кузины «шалостью».

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Сходство украинского и молдавского скандалов в том, что обнародуются расследования, касающиеся восхваляемых ЕС лидеров, но не содержащие обвинений им лично. На Украине это близкий друг узурпатора Зеленского, в Молдове – кузина президентки.

Вторая аналогия в том, что и на Украине, и в Молдове версия о «руке Москвы» натягивается на скандалы, как сова на глобус. Это вполне суверенная независимая коррупция.

В отличие от упоротой Украины, в Молдове обвинять Россию никто и не пытается. Освещением скандала занимаются заслуженные прозападные СМИ, наиболее активно – из сетки американца Сороса. Точно так же похождения Тимура Миндича раскрыла навязанная США «независимаяструктура» – НАБУ.

Если «высокие отношения» узурпатора Зеленского с президентом США Дональдом Трампом широко известны, то какого-то видимого напряжения между Санду и американцами не наблюдалось. Однако 1 июля она вдруг демонстративно проигнорировала приём в посольстве США по случаю 250-летия независимости. И это не потому, что посольские приемы – не президентское дело. Несколькими неделями раньше Санду выступила по случаю годовщины основания Италии на сцене другого диппредставительства.

«Брюссель сейчас продолжает линию Байдена, а Майя Санду — самая преданная поклонница брюссельской бюрократии, которая, по представлению Трампа, занимается подрывной деятельностью против Америки. Видимо, наступил час расплаты за мимишные фоточки с Байденом и Урсулой. В кабинетах кишиневской власти с ужасом ожидают приезда аудиторов Конгресса США, которые должны установить, куда исчезли сотни миллионов долларов от USAID», – считает молдавский публицист Дмитрий Чубашенко.

Оппозиционный депутат молдавского парламента Богдан Цырдя допускает: в Вашингтоне и Лондоне очень не понравилось, что Санду договорилась с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о приёме Молдовы в ЕС отдельно и раньше Украины.

«Трампу мешает, что такие телодвижения мешают его делам с Путиным. А Лондону не нравится, что Украина ставится одна. У нее может возникнуть вопрос: а зачем нам воевать, если нас не берут в ЕС?» – выдвигает версии Цырдя.

Всплывают и более приземленные мотивы для покошмарить Санду. Здесь будет запутанно – молдавские семейные связи, они такие. Некий Константин Батин передал свою компанию в управление латышу, находящемуся под санкциями США за поставку оружия российской армии в период СВО.

Жена Батина Татьяна является родной сестрой знаменитой Анастасии Табурчану и, соответственно, кузиной президентки Санду. В этом качестве она являлась главой кабинета спикера парламента Молдовы, но теперь была вынуждена уйти в отставку.

Характерно, что первым неудобные вопросы про кузин Анастасию и Татьяну, и их мужей задал Санду провластный телеканал TV8. И кто ему такое заказал?

«Внешние партнеры могли надавить, потому что ФБР работает. Здесь и контрабанда есть, и наркотики, и оружие. Я все-таки думаю, что это план Кремля, который не хочет, чтобы Молдова входила в ЕС. Дмитрий Козак сказал в 2021 году своему агенту Санду, что делать», – пошутил социолог Ян Лисневский на канале Mlive.