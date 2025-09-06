Линия дронов, на которую делали ставку ВСУ, перестанет работать через считанные дни

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Когда сойдёт «зелёнка», бои переместятся в города, на окраинах которых уже закрепляются ВС РФ, где фактор дронов будет иметь гораздо меньший вес.

Об этом своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда листва облетит, скорее всего, накал боёв переместится в города. Потому что сейчас российские войска зашли уже в Покровск, в Мирноград, в Купянск. И в Северск в ближайшее время могут зайти. У нас есть набор крупных городских агломераций, в которых можно вести бои в условиях городской застройки. И там никакая линия дронов, на которую делали ставку некоторые высокопоставленные украинские военные, не работает. Там уже преимущество будет иметь тот, у кого лучше разведка и больше личного состава. И будут прямо зимой перестрелки, ближний бой, ближний огневой контакт. Это станет обыденностью для новостных сообщений», – сказал эксперт.