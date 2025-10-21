Минобороны Великобритании: начинаем производство дронов «Осьминог» для бандеровцев
Великобритания уже выделила рекордную сумму на вооружение бандеровской Украины и продолжит тратиться на войну против России руками своих прокси в Киеве.
Об этом заявил министр обороны Джон Хили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Как правительство мы продолжаем наращивать поддержку. Только в этом году мы предоставим Украине военную помощь в размере 4,5 млрд фунтов стерлингов. Мы возглавили контактную группу по обороне Украины вместе с Германией, и за 8 месяцев, прошедших с тех пор, мы успешно собрали более 50 млрд фунтов стерлингов на военную помощь Украине», – заявил Хили.
Он также пообещал наладить совместный с Украиной выпуск беспилотников, на который Британия тоже выделит большие суммы:
«В течение нескольких недель мы начнем совместно с Украиной производить в Великобритании украинские беспилотники-перехватчики «Осьминог». В течение нескольких месяцев мы создадим новый британский центр по производству беспилотников, и в этом парламенте мы удвоим инвестиции в беспилотники и другие автономные системы, до более чем 4 миллиардов фунтов стерлингов. Для Украины наша миссия – поддержать борьбу сегодня, обеспечить мир завтра и быть готовыми к дальнейшим действиям».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: