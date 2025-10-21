Минобороны Великобритании: начинаем производство дронов «Осьминог» для бандеровцев

Анатолий Лапин.  
21.10.2025 08:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 383
 
Великобритания, Война, Дзен, Русофобия


Великобритания уже выделила рекордную сумму на вооружение бандеровской Украины и продолжит тратиться на войну против России руками своих прокси в Киеве.

Об этом заявил министр обороны Джон Хили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Как правительство мы продолжаем наращивать поддержку. Только в этом году мы предоставим Украине военную помощь в размере 4,5 млрд фунтов стерлингов. Мы возглавили контактную группу по обороне Украины вместе с Германией, и за 8 месяцев, прошедших с тех пор, мы успешно собрали более 50 млрд фунтов стерлингов на военную помощь Украине», – заявил Хили.

Он также пообещал наладить совместный с Украиной выпуск беспилотников, на который Британия тоже выделит большие суммы:

«В течение нескольких недель мы начнем совместно с Украиной производить в Великобритании украинские беспилотники-перехватчики «Осьминог». В течение нескольких месяцев мы создадим новый британский центр по производству беспилотников, и в этом парламенте мы удвоим инвестиции в беспилотники и другие автономные системы, до более чем 4 миллиардов фунтов стерлингов. Для Украины наша миссия – поддержать борьбу сегодня, обеспечить мир завтра и быть готовыми к дальнейшим действиям».

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить