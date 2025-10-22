«Молчат, как собаки» – В ЕС вменяемых политиков и бизнесменов загнали в подполье
В странах Евросоюза здравомыслящие политики и бизнесмены, выступающие за нормализацию отношений с Россией, фактически загнали в подполье.
Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Словакия и Венгрия — два оставшихся источника здравого смысла на уровне первых лиц. На самом деле, в Европе много разумных людей в сфере бизнеса, но, к сожалению, они сегодня находятся реально на партизанском положении. Они молчат.
Они раз промолчали, два промолчали, оглянуться не успели, а уже мейнстрим такой, что страшно говорить. Они там как партизаны, или собаки Павлова – всё понимают, но сказать ничего не могут», – сказал Симонов.
Он пожаловался, что запас прочности у ЕС ещё большой, и продолжаться это может долго.
«Надо понимать, что у европейцев еще экономический жир есть. Пока им дают в долг, они будут продолжать это безумие. Франция 50 лет живет с бюджетным дефицитом. То есть, эти люди воруют у будущего, и продолжают это делать.
Уже президенты сегодня сажают в тюрьму бывшего. Ну, полнейший позор для страны. Но всё равно Макрон собирается досидеть до конца своего срока», – подытожил Симонов.
