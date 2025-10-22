«Молчат, как собаки» – В ЕС вменяемых политиков и бизнесменов загнали в подполье

Максим Столяров.  
22.10.2025 14:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 319
 
Дзен


В странах Евросоюза здравомыслящие политики и бизнесмены, выступающие за нормализацию отношений с Россией, фактически загнали в подполье.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Словакия и Венгрия — два оставшихся источника здравого смысла на уровне первых лиц. На самом деле, в Европе много разумных людей в сфере бизнеса, но, к сожалению, они сегодня находятся реально на партизанском положении. Они молчат.

Они раз промолчали, два промолчали, оглянуться не успели, а уже мейнстрим такой, что страшно говорить. Они там как партизаны, или собаки Павлова – всё понимают, но сказать ничего не могут», – сказал Симонов.

Он пожаловался, что запас прочности у ЕС ещё большой, и продолжаться это может долго.

«Надо понимать, что у европейцев еще экономический жир есть. Пока им дают в долг, они будут продолжать это безумие. Франция 50 лет живет с бюджетным дефицитом. То есть, эти люди воруют у будущего, и продолжают это делать.

Уже президенты сегодня сажают в тюрьму бывшего. Ну, полнейший позор для страны. Но всё равно Макрон собирается досидеть до конца своего срока», – подытожил Симонов.

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить