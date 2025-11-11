Мы приближаемся к российско-американской сделке на высшем уровне – украинский политолог

Игорь Шкапа.  
11.11.2025 18:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 408
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


До выборов в конгресс президенту США нужно продемонстрировать какие-то позитивные результаты на российском направлении.

Об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

До выборов в конгресс президенту США нужно продемонстрировать какие-то позитивные результаты на российском направлении....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Эксперт считает, что для Дональда Трампа будет лучше провести встречу с Владимиром Путиным, чтобы не расписываться в провале дипломатии.

«Я не хочу прогнозировать, но я думаю, что мы подходим всё ближе и ближе к американо-российской сделке. Эта сделка критически нужна Трампу до выборов в конгресс, чтобы она заработала где-то с апреля летом. Хотя бы что-то символическое надо сделать до выборов в конгресс. Путину она не столь нужна, хотя ситуация в экономике, в энергетике тоже тяжелейшая в России. Но он не связан с датами, он привязан к ресурсам, а Трамп привязан к датам.

Поэтому, я думаю, что мы приближаемся к сделке. Не факт, что эта сделка будет реализована, воспринята, поддержана Европой и Украиной, но мы приближаемся постепенно все равно к сделке», – полагает Бортник.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора