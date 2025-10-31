Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Европе живет множество людей, которые, не афишируя этого, считают себя частью русского мира.

Об этом в колонке на сайте «Левый берег» пишет бывший советник бросившего горожан и трусливо сбежавшего мэра еще украинского Мариуполя Петр Андрющенко, ныне глава так называемого киевского «Центра изучения оккупации» Петр Андрющенко.

Он встревожен тем, что в администрации президента РФ запущено создание управления по стратегическому партнерству и сотрудничеству во главе с Вадимом Титовым.

Автор считает, что новое управление «восстанавливает подход, который когда-то апробировал Пригожин».

«И если кто-то думает, что все это об Африке нет. Это о Европе. Точнее — о европейских городах, где тысячи людей с российскими паспортами или их потомки живут десятилетиями, но остаются частью русского мира в головах. Теперь эти общины становятся ресурсом влияния — языковыми школами, культурными центрами, церквями, фондами, которые молча финансируются через общественные программы Кремля», – продолжает Андрющенко.

По его словам, российские пешки «они давно живут рядом с вами».

«Они не маршируют с флагами, не снимают пропагандистские ролики. Они работают тихо – в школах, университетах, культурных сообществах. И всякий раз, когда в Европе поднимается волна «понимания России» или «усталости от Украины», – это не случайность. Это эффект той же когнитивной войны, только без дронов и фронтов», – причитает русофою

По его словам, теперь Москва вместо возвращения соотечественников взяла курс на «активацию агентов влияния» и «вкладывается в своих «граждан мира», которые более удобны, чем любая база Вагнера».