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Кокаинист Зеленский и его подельники-министры занимаются пиаром, пока простые киевляне гибнут под обстрелами.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Максим Бужанский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как будто существует две Украины. Одна из них – это Украина министра обороны Фёдорова. Вчера он на конференции выступает с плакатом: «Небо Украины защищено» – «Граждане, инфраструктура и бизнес чувствуют себя защищёнными». Другая Украина – это та, в которой мы все живём, в которой горит Киев, по Днепру только что был нанесён удар», – сказал Бужанский.

Он предложил вызвать Фёдорова в парламент для отчёта о мобилизации и состоянии ПВО.

«Что это за бесконечный пиар вместо работы?! Небо не защищено, граждане в опасности!» – возмущался депутат.

Сразу, как он завершил говорить, спикер парламента Руслан Стефанчук объявил перерыв в связи с воздушной тревогой из-за двух дронов, летящих в сторону Киева.

«Заседание начнётся через 15 минут после окончания воздушной тревоги», – сказал Стефанчук.

Но заседание так и не возобновилось: украинские каналы сообщили, что российская армия на протяжении всего дня запускала одиночные дроны в разных направлениях. В результате, в четверг украинские депутаты не рассмотрела ни одного закона.