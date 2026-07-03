«Небо Киева не защищено!» – депутаты Рады разбежались из-за двух дронов

Вадим Москаленко.  
03.07.2026 14:12
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Происшествия, Украина


Кокаинист Зеленский и его подельники-министры занимаются пиаром, пока простые киевляне гибнут под обстрелами.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Максим Бужанский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Кокаинист Зеленский и его подельники-министры занимаются пиаром, пока простые киевляне гибнут под обстрелами. Об...

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«Как будто существует две Украины. Одна из них – это Украина министра обороны Фёдорова. Вчера он на конференции выступает с плакатом: «Небо Украины защищено» – «Граждане, инфраструктура и бизнес чувствуют себя защищёнными».

Другая Украина – это та, в которой мы все живём, в которой горит Киев, по Днепру только что был нанесён удар», – сказал Бужанский.

Он предложил вызвать Фёдорова в парламент для отчёта о мобилизации и состоянии ПВО.

«Что это за бесконечный пиар вместо работы?! Небо не защищено, граждане в опасности!» – возмущался депутат.

Сразу, как он завершил говорить, спикер парламента Руслан Стефанчук объявил перерыв в связи с воздушной тревогой из-за двух дронов, летящих в сторону Киева.

«Заседание начнётся через 15 минут после окончания воздушной тревоги», – сказал Стефанчук.

Но заседание так и не возобновилось: украинские каналы сообщили, что российская армия на протяжении всего дня запускала одиночные дроны в разных направлениях. В результате, в четверг украинские депутаты не рассмотрела ни одного закона.

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English version :: Читать на английском «Небо Киева не защищено!» – депутаты Рады разбежались из-за двух дронов

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