«Небо Киева не защищено!» – депутаты Рады разбежались из-за двух дронов
Кокаинист Зеленский и его подельники-министры занимаются пиаром, пока простые киевляне гибнут под обстрелами.
Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Максим Бужанский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Как будто существует две Украины. Одна из них – это Украина министра обороны Фёдорова. Вчера он на конференции выступает с плакатом: «Небо Украины защищено» – «Граждане, инфраструктура и бизнес чувствуют себя защищёнными».
Другая Украина – это та, в которой мы все живём, в которой горит Киев, по Днепру только что был нанесён удар», – сказал Бужанский.
Он предложил вызвать Фёдорова в парламент для отчёта о мобилизации и состоянии ПВО.
«Что это за бесконечный пиар вместо работы?! Небо не защищено, граждане в опасности!» – возмущался депутат.
Сразу, как он завершил говорить, спикер парламента Руслан Стефанчук объявил перерыв в связи с воздушной тревогой из-за двух дронов, летящих в сторону Киева.
«Заседание начнётся через 15 минут после окончания воздушной тревоги», – сказал Стефанчук.
Но заседание так и не возобновилось: украинские каналы сообщили, что российская армия на протяжении всего дня запускала одиночные дроны в разных направлениях. В результате, в четверг украинские депутаты не рассмотрела ни одного закона.
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