Ни одна западная армия не готова к войне так, как Россия – эксперт

Анатолий Лапин.  
28.10.2025 16:48
Российская армия наряду с украинской сегодня являются самыми боеготовыми в мире. Никакой накрашенный бородатый спецназ из западных стран, как бы красиво он ни выглядел, не способен провести эффективную наступательную операцию крупного масштаба.

Об этом в беседе с экс-аналитиком ЦРУ Ларри Джонсоном заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У европейских политиков и экспертов возникает иллюзия, что красивые накрашенные лица, большие бороды спецназа норвежцев или австрийцев – это большие войска, которые завтра захватят русских. Где-то на построении действительно выглядит красиво, но сейчас война совершенно другая.

Любой танк на поле боя – это лакомство, десерт. Он будет уничтожен», – отметил он.

«Поэтому, с точки зрения боевой готовности, российская армия сейчас одна из лучших в мире, с точки зрения полевых боев. Вторая армия, это украинская. Не американская, не европейская, не турецкая.

Им кажется, что большое количество «Абрамс», «Брэдли», классно экипированные солдаты – смогут прорвать линию фронта. Этого не будет.

Ни одна американская боевая машина не готова сейчас выйти на поле боя. Она не увидит цели – как будет сожжена. Наши дроны на расстоянии 50 км на оптоволоконном кабеле уничтожают все», – заключил Клинцевич.

