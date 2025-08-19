Передача территорий не проблема – Макрон планирует до зубов вооружить ВСУ

Анатолий Лапин.  
19.08.2025 17:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 597
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Украина пойдет на те уступки по территориям, которые посчитает нужным. Задача Запада – обеспечить ей гарантии безопасности, которые будут включать в себя поддержку сотен тысяч солдат ВСУ и своего контингента «на суше, в воздухе и на море».

Об этом в эфире телеканала LCI заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Где мы находимся? Мы можем прийти к соглашению, территориальные уступки – это дело Украины. Это не мое дело говорить. То, что я говорю, это давайте будем очень осторожны, когда говорим о признании на уровне закона…

Но Украина пойдет на те уступки, которые она считает справедливыми и правильными. Мы, европейцы, должны быть в состоянии предоставить гарантии безопасности. Первая гарантия безопасности – это сильная украинская армия. То есть, несколько сотен тысяч хорошо оснащенных военнослужащих, с системами защиты, лучшими стандартами и так далее.

Вторая – то, что мы называем перестраховочными силами и говорим, что англичане, французы, немцы, турки и другие готовы проводить операции не на передовой, не вызывающе, а перестраховочные операции в воздухе, на море, на суше, чтобы показывать стратегический настрой и говорить о прочном мире на Украине», – вещал Макрон.

Отметим, что одним из требований России по мирному соглашению с Украиной является демилитаризация этой страны, а также неразмещение контингентов НАТО на Украине.

Метки: ,

