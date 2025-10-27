Покровск придется оставить, такого не было даже в Авдеевке – списанный ВСУшник
Ситуация в Покровске идет к тому, что ВСУ придется выйти из города и сдать его, потому что цена удержания слишком высока.
Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Ребятам, которые находятся внутри Покровско-Мирноградского укрепрайона, конечно, не сладко. Ну и, если так продолжится, скорее всего, нам придется его оставить.
И если сказать по-честному, я бы уже его оставил, но не я принимаю решение, а другие люди, у которых другие критерии для принятия решения об оставлении той или иной позиции. Поэтому я не буду сейчас комментировать, требовать, но совершенно точно там очень сейчас неудобно обороняться.
Хотя, еще можно. Вопрос в том, что вы цените больше – жизни или квадратный километр? Я – жизни…
У нас (фронт) трещит уже четыре года, но я не вижу никаких признаков того, что произойдет какая-то военная катастрофа ни на одном из участков. Хотя то, что происходит на Покровске – такого еще не было, даже в Авдеевке», – вещал ВСУшник.
