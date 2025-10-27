Покровск придется оставить, такого не было даже в Авдеевке – списанный ВСУшник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ситуация в Покровске идет к тому, что ВСУ придется выйти из города и сдать его, потому что цена удержания слишком высока.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.