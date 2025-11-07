Це Европа: Полсотни нацистов сорвали Дни сербской культуры

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В приморском хорватском городе Сплит в районе Блатина хорватские радикалы не дали провести концерт в рамках Дней сербской культуры, организованное местным сербским культурным обществом.

Молодчики в чёрном выкрикивали усташеский девиз времен Второй мировой и вынудили участников мероприятия покинуть здание, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дни сербской культуры, организованные сербской общиной Сплита, должны проходить с 3 ноября по 1 декабря, и были согласованы с местными властями. Мероприятия включают музыкальные, театральные представления, выставки, презентацию традиционной сербской кухни и т.п.. В день, когда произошёл инцидент, должны были выступить хор пенсионеров, скрипач, танцевально-вокальный ансамбль старшеклассников из сербского города Нови-Сад, а также показана небольшая постановка.

Внезапно в помещение, где должен был состояться концерт, ворвались полсотни молодчиков в чёрном, которыми руководили двое взрослых мужчин.

«Они вошли в комнату и заявили, что программа не может состояться. Пока люди выходили из комнаты, поскольку никому не хотелось оставаться, не говоря уже о том, чтобы обсуждать с ними что-либо, молодые люди кричали: «Хорватия, Хорватия!» и Za Dom Spremni! (усташеский девиз), — рассказал изданию Vecernji List один из организаторов мероприятия.

В молодчиках опознали боевиков одной из околофутбольных фанатских банд «Торчида» – группировки сплитского ФК «Хайдук», известных своими праворадикальными взглядами. К счастью ворвавшиеся не осуществили никакого физического насилия против собравшихся, которые предусмотрительно не стали связываться с ними. Тем более, что аудитория мероприятия в своей массе состояла из пожилых людей.

Сербы составляют менее 4% населения хорватского города Сплит, но периодически подвергаются нападениям местных радикалов. Аналогические инциденты происходят и с сербскими туристами, которые по старой югославской памяти рискуют приезжать на отдых в этот город.

В прежние времена сербская диаспора Сплита была достаточно внушительной, так в 1941 году, когда город входил в состав итальянского губернаторства Далмация, в нём проживало 90 000 сербов, в то время как общая численность населения города составляла 390 000 человек. Однако чистки времен Второй мировой войны, а потом 90-х серьезно сократили исторически проживавшую в приморском городе диаспору.

Хорватия вошла в ЕС и НАТО.