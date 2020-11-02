Пользуясь землетрясением, на острове Самос мигранты совершают поджоги

02.11.2020, Афины, Алексей Топоров

Власти Греции объявили режим чрезвычайной ситуации до 30 апреля на острове Самос после землетрясения силой в 6,7 баллов.

Стихийным бедствием воспользовались нелегальные мигранты, которые подожгли свой лагерь и лес вокруг него, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Землетрясение произошло 30 октября, а поджог мигрантского лагеря – сегодня утром. При этом остров серьезно пострадал, около 400 домов были разрушены, погибли двое подростков – парень и девушка 15 и 17 лет, которых завалило обрушившейся стеной.

И вот сегодня вспыхнул пожар во временном центре приема мигрантов Вати, который уничтожил, как минимум, пятнадцать палаток, где проживали нелегалы. Одновременно загорелся и окрестный лес.

Власти мобилизовали 40 пожарных и 9 машин, которым удалось локализовать возгорание. Также были арестованы семь возможных зачинщиков поджога из числа мигрантов.

Нужно отметить, что подобный поджог мигрантского лагеря в Греции – не единственный, так в сентябре нелегалы спалили собственный лагерь на острове Лесбос.