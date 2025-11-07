Расмусен требует вводить войска на Украину уже сегодня

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У Германии есть инструмент, который заставит Дональда Трампа поставить на Украину крылатые ракеты. Об этом в интервью британской газете «Гардиан», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмусен.

Он считает, что если Европа существенно не усилит давление на Россию, Украина столкнётся с «постоянной войной».

«Мы должны помочь украинскому народу защититься от российских ракет и беспилотников, создав систему противовоздушной обороны, которая поможет украинцам сбивать российские ракеты и беспилотники. Страны НАТО, соседствующие с Украиной, могут стать местом размещения системы ПВО и ПРО, основанной на возможностях Альянса», — заявил Расмусен.

По его мнению, если такие страны, как Польша, согласятся на такое решение, «Россия поймёт, что нападение на Украину — это нападение на весь Североатлантический альянс».

Экс-генсек НАТО призвал к «развёртыванию европейских сил безопасности на Украине до заключения соглашения о прекращении огня» и упрекнул, что так называемая коалиция желающих, надеющаяся создать такие силы после окончания боевых действий, превратилась в «коалицию ожидания».

«Если мы не внесем серьёзных изменений в нашу стратегию, нам придётся считаться с бесконечной войной. У Владимира Путина нет стимула участвовать в мирных переговорах, пока он верит, что может победить на поле боя. Необходимо изменение темпа и мышления», — считает Расмуссен.

При этом отмечается, что переговоры о поставках американских крылатых ракет «Томагавк» на Украину, прерванные президентом США Дональдом Трампом, могут быть возобновлены, если Германия захочет стать «первопроходцем» и поставить на Украину собственные крылатые ракеты «Таурус».

«Это пошлёт чёткий сигнал через Атлантику, оказывая давление на Белый дом. Германия крайне заинтересована в том, чтобы заставить Путина вступить в мирные переговоры. […] «Таурус» — инструмент для этого», — считает политик.

Кроме того, он призвал не бояться конфисковать замороженные российские активы в пользу Украины.