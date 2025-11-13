Россия подходит к крупнейшему военному успеху за последние два года – Berliner Zeitung

Игорь Шкапа.  
13.11.2025 08:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 546
 
Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация, Украина


Украина отрицает успехи российской армии в Покровске (Красноармейске), но реальные факты опровергают бравурные заявления Киева.

Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина неоднократно опровергала подобные сообщения, называя бои «тяжелыми», но ни в коем случае не объявляя их проигранными. Однако последние кадры усиливают растущие опасения, что жизненно важный транспортно-сбытовой и железнодорожный узел на юго-востоке Украины находится на грани захвата», – переживает немецкая газета.

Авторы предупреждают, что падение города чревато серьезными проблемами для ВСУ.

«Если Покровск падет, это станет крупнейшим успехом России за последние два года и позволит ей продвинуться на север и запад, создав угрозу так называемым городам «пояса крепостей», опоре украинской обороны в Донбассе. Символичность этой потери нанесёт серьёзный удар по и без того хрупкому моральному духу Украины и укрепит позицию Владимира Путина о том, что Россия наступает, а поставки оружия Киеву — пустая трата времени», – подчеркивает издание.

В публикации отмечается, что, «по сообщениям украинских солдат, численность российских войск в городе теперь превышает их собственные».

