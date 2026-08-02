Самое время сокращать «устаревшие» части российской армии – Ширяев

Максим Столяров.  
02.08.2026 16:18
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Огромная часть российского бюджета тратится на содержание воинских частей, которые не так востребованы в современной войне, и могут быть сокращены.

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Огромная часть российского бюджета тратится на содержание воинских частей, которые не так востребованы в...

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«Затраты на армию и оружие, по данным Министерства финансов, по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилось на 29,9%. А относительно января-марта 2024 года – на 66,7%. Ну а по сравнению с 2023 годом – на 129%.

Эти грандиозные затраты привели в свое время к снятию команды Шойгу. Потому что Путин не доверил Шойгу и его приближенным распоряжение такими грандиозными средствами. Ну, два года доверял, потом понял, что надо что-то делать.

А сейчас все по-другому выстроено при Белоусове. И, тем не менее, просто обращаю внимание, насколько это огромные суммы.

И они требуют радикального переосмысления вклада каждого вида вооружений, вооруженных сил в общую копилку, в оборонительный потенциал государства», – рассуждал Ширяев.

«Некоторые виды вооружения просто исчезли с фронта, и заводы можно останавливать. И многие военные части стали не то чтобы совсем бесполезными, но совсем не так востребованы. Бронетанковые, например.

Многие аэродромы, связанные с вертолетами, если они боевые вертолеты, и если их не перевели в тыл для борьбы с беспилотниками.

То есть, вообще много чего надо пересмотреть. И эта реформа должна быть проведена прямо по ходу СВО.

Нерациональные расходы, которые повлекла старая структура российской армии, они постоянно о себе напоминают. И все время возникает вопрос, не сэкономить ли на огромных расходах, раз уж они так не востребованы.

Серьезный разговор, и я думаю, что если это не будет сделано, то просто впустую будут потрачены огромные деньги», – добавил он.

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