Самое время сокращать «устаревшие» части российской армии – Ширяев
Огромная часть российского бюджета тратится на содержание воинских частей, которые не так востребованы в современной войне, и могут быть сокращены.
Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Затраты на армию и оружие, по данным Министерства финансов, по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилось на 29,9%. А относительно января-марта 2024 года – на 66,7%. Ну а по сравнению с 2023 годом – на 129%.
Эти грандиозные затраты привели в свое время к снятию команды Шойгу. Потому что Путин не доверил Шойгу и его приближенным распоряжение такими грандиозными средствами. Ну, два года доверял, потом понял, что надо что-то делать.
А сейчас все по-другому выстроено при Белоусове. И, тем не менее, просто обращаю внимание, насколько это огромные суммы.
И они требуют радикального переосмысления вклада каждого вида вооружений, вооруженных сил в общую копилку, в оборонительный потенциал государства», – рассуждал Ширяев.
«Некоторые виды вооружения просто исчезли с фронта, и заводы можно останавливать. И многие военные части стали не то чтобы совсем бесполезными, но совсем не так востребованы. Бронетанковые, например.
Многие аэродромы, связанные с вертолетами, если они боевые вертолеты, и если их не перевели в тыл для борьбы с беспилотниками.
То есть, вообще много чего надо пересмотреть. И эта реформа должна быть проведена прямо по ходу СВО.
Нерациональные расходы, которые повлекла старая структура российской армии, они постоянно о себе напоминают. И все время возникает вопрос, не сэкономить ли на огромных расходах, раз уж они так не востребованы.
Серьезный разговор, и я думаю, что если это не будет сделано, то просто впустую будут потрачены огромные деньги», – добавил он.
English version :: Читать на английском Самое время сокращать «устаревшие» части российской армии – Ширяев