Самое время сокращать «устаревшие» части российской армии – Ширяев

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Огромная часть российского бюджета тратится на содержание воинских частей, которые не так востребованы в современной войне, и могут быть сокращены.

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Затраты на армию и оружие, по данным Министерства финансов, по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилось на 29,9%. А относительно января-марта 2024 года – на 66,7%. Ну а по сравнению с 2023 годом – на 129%. Эти грандиозные затраты привели в свое время к снятию команды Шойгу. Потому что Путин не доверил Шойгу и его приближенным распоряжение такими грандиозными средствами. Ну, два года доверял, потом понял, что надо что-то делать. А сейчас все по-другому выстроено при Белоусове. И, тем не менее, просто обращаю внимание, насколько это огромные суммы. И они требуют радикального переосмысления вклада каждого вида вооружений, вооруженных сил в общую копилку, в оборонительный потенциал государства», – рассуждал Ширяев.