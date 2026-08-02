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Отведенный [диктатором] Владимиром Зеленский срок для давления на Россию истекает, но обещанных результатов украинцы так и не увидели из-за позиции Запада.

Об этом в эфире видеоблога LibertyUA заявила заслуженный юрист Украины, бывший член ЦИК и экс-замглавы секретариата Виктора Ющенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чрезвычайно сложная сейчас ситуация. В начале августа завершается 40-дневный срок, который Владимир Зеленский определил как срок давления на Россию для принуждения к переговорному процессу. С одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что за этот период времени ситуация для Украины почти не изменилась с точки зрения помощи в военной сфере, в ведении войны со стороны наших партнеров. Несмотря на заверения, скажем, ЕС, что будут предоставлены дополнительные виды вооружений», – сказала укро-юрист.

По ее словам, последние визиты Зеленского давали Украине «в ситуации стратегической неопределенности определенный режим оптимизма».