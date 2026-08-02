Запад бросил Украину на все 40 дней перестрелки Зеленского с Россией – экс-подручная Виктора Ющенко

Игорь Шкапа.  
02.08.2026 16:45
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Отведенный [диктатором] Владимиром Зеленский срок для давления на Россию истекает, но обещанных результатов украинцы так и не увидели из-за позиции Запада.

Об этом в эфире видеоблога LibertyUA заявила заслуженный юрист Украины, бывший член ЦИК и экс-замглавы секретариата Виктора Ющенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отведенный [диктатором] Владимиром Зеленский срок для давления на Россию истекает, но обещанных результатов украинцы...

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«Чрезвычайно сложная сейчас ситуация. В начале августа завершается 40-дневный срок, который Владимир Зеленский определил как срок давления на Россию для принуждения к переговорному процессу. С одной стороны.

С другой стороны, мы понимаем, что за этот период времени ситуация для Украины почти не изменилась с точки зрения помощи в военной сфере, в ведении войны со стороны наших партнеров. Несмотря на заверения, скажем, ЕС, что будут предоставлены дополнительные виды вооружений», – сказала укро-юрист.

По ее словам, последние визиты Зеленского давали Украине «в ситуации стратегической неопределенности определенный режим оптимизма».

«Но чем дальше, тем больше видим, что, с точки зрения военного обеспечения, пока ограничивается все разговорами, договоренностями, чаяниями, надеждами, перспективами, а конкретики по большому счету нет», – печалится Ставнийчук.

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