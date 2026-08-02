Уралов: «Не остановим нацизм – нам конец как мировой культуре»

Игорь Шкапа.  
02.08.2026 16:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Угроза русофобской нацификации актуальна не только для Украины, но и для России.

Об этом в беседе журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил российский политолог Семен Уралов, ранее долгое время работавший на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Угроза русофобской нацификации актуальна не только для Украины, но и для России. Об этом...

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«Наши родители повелись на глобальную разводку под названием «разрядка», «новый мир», «Европа от Лиссабона до Владивостока», когда мы вывели войска из ГДР, Чехии и прочего, когда мы открыли границы для всех этих недобитков из Канады, из США, мы тогда пустили этот яд», – сказал Уралов.

Он подчеркнул, что этот яд попал и в Россию, где продвигались тезисы «сейчас бы пили баварское», и в Белоруссию, где в 2020-м выползло новое поколение под коллаборационистскими флагами.

«Помните же, период второго Майдана, как эти хихоньки-хахоньки были: «А где же бандеровцы? Ха-ха, покажите мне бандеровцев». А вот бандеровцы в этой «Скале», в других штурмовых батальонах. Потому что бандеровщина – это не только война с  москалями, это война ещё со своими внутренними, которых унижают, в первую очередь. И бандеровцы, в первую очередь, своих уничтожали. И предки это наши прекрасно знали», – подчеркнул эксперт.

По его словам, люди с русскими фамилиями и родственниками в России тоже становятся нацистами.

«Не только украинскими, они могут стать и прибалтийскими нацистами. То есть это всё идеи, которые проникают в нас. И  плюс, соответственно, они начинают разлагать. Дети же это всё повторяют.

Вспомните, сколько было этих роликов вообще с детьми несмышлёными, пятилетними, семилетними, которые пели «Батько наш Бандера». Они же вообще не думали, они просто за родителями повторяли. А что из этого вырастет?

Поэтому это очень  серьёзная культурная проблема. Мы не можем оставлять следующим поколениям её, потому что если мы её оставим, нам конец как мировой  культуре», – предупреждает Уралов.

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