«Сдадим Покровское – прощай Запорожье» – украинский полковник указал на «главную проблему»

В Запорожской области угрожающая ситуация складывается для областного центра.

Об этом в эфире телеканала «Днепр ТВ» заявил экс-полковник ВВС Украины Роман Свитан, арестованный в 2014-м спецслужбами ДНР за причастность к организации диверсий в Донецке и вернувшийся домой по обмену, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий заметил, что появилась информация, что райцентр Покровское в Днепропетровской области уже находится в зоне досягаемости российских РСЗО.

«Мы про Покровское несколько недель с вами говорим. Видно было, куда россияне будут пытаться идти, исходя из той же карты местности. Рокадная дорога из Донецка на Запорожье, которая идёт за нашими гарнизонами в Гуляйполе и Орехове. Если дать им туда выйти, а россияне будут пытаться это однозначно сделать, они могут срезать наши гарнизоны, а потом заходить на Запорожье уже с северо-востока», – опасается Свитан.

По его словам, после Покровского под угрозой окажутся уже городки на подходе к областному центру.

«Вольногорск (оговорка, видимо, Вольнянск – ред.) – это проблема для Запорожья. То есть они будут создавать проблему как раз для областного центра Запорожской области, Левобережье – так это точно», – считает полковник.

Он призывает принимать меры, перебрасывать на это направление подкрепления, но при этом «уже продумывать механизмы эвакуации».

