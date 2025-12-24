Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Запад рассматривает Сербию как зону своих интересов и намерен додавить руководство республики с целью утвердить новые границы, где Белградом будет признана «незалежность» Косово.

Об этом в интервью газете «Политика» заявил сербский дипломат в отставке Зоран Миливоевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Миливоевич пояснил, что Балканы рассматриваются НАТО как один из коридоров переброски сил ближе к границам России в рамках подготовки военного противостояния с Москвой.

«Это лишь одно из таких направлений, такие же проекты существуют и для северной части, и для центральной части Европы в сторону России. Есть возводимые коридоры, связанные с странами Балтии, с Польшей, и суть в том, чтобы обеспечить как можно более быстрое снабжение, как можно более быструю связь и передачу военной техники, средств, армии», – сказал дипломат.

Накануне в Европарламенте депутат от Франции Филипп Оливье заявил, что чиновники Брюсселя под прикрытием улучшения логистики в странах ЕС продавливают возможность ускоренной переброски войск на Украину, в Молдову и на Балканы.