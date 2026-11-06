Гей-бандеровец Портников: «Хватит скулить о мире. Воевать будем до 50-х»

Игорь Шкапа.  
06.11.2026 22:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, ЛГБТ, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украинцам надо научиться жить в условиях войны, которая будет длиться еще десятки лет.

Об этом в беседе с грантоедкой Ольгой Айвазовской заявил киевский антироссийский пропагандист и гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцам надо научиться жить в условиях войны, которая будет длиться еще десятки лет. Об...

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Портников не согласился с ведущей, что у украинцев короткий во времени календарь выживания.

«Если мы будем считать, что календарь выживания короткий во времени, это приведет нас к поражению. У нас только первые четыре года большой войны!

Никаких объективных перспектив считать, что последующие годы принесут окончание этой войны, не существует в природе. Мы в первой фазе выживания.

Мы должны всегда рассчитывать на то, что Украина в этой войне в 20-30-х годах сможет выжить, а в 40-х-50-х годах свести этот конфликт к конфликту, условно говоря, кипрского уровня», – рассуждал пропагандист.

Он добавил, что не ожидает окончания войны с Россией в ближайшие годы.

«Научиться жить в войне и в конфликте – это задача и судьба каждого украинца, который собирается быть на этой территории.

А задача тех украинцев, которые будут на территории Европы, готовиться к защите тех стран, которые их приняли, или к депортации из этих стран», – отрезал бесчеловечный гей Портников.

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English version :: Читать на английском Гей-бандеровец Портников: «Хватит скулить о мире. Воевать будем до 50-х»

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