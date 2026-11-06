Гей-бандеровец Портников: «Хватит скулить о мире. Воевать будем до 50-х»
Украинцам надо научиться жить в условиях войны, которая будет длиться еще десятки лет.
Об этом в беседе с грантоедкой Ольгой Айвазовской заявил киевский антироссийский пропагандист и гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Портников не согласился с ведущей, что у украинцев короткий во времени календарь выживания.
«Если мы будем считать, что календарь выживания короткий во времени, это приведет нас к поражению. У нас только первые четыре года большой войны!
Никаких объективных перспектив считать, что последующие годы принесут окончание этой войны, не существует в природе. Мы в первой фазе выживания.
Мы должны всегда рассчитывать на то, что Украина в этой войне в 20-30-х годах сможет выжить, а в 40-х-50-х годах свести этот конфликт к конфликту, условно говоря, кипрского уровня», – рассуждал пропагандист.
Он добавил, что не ожидает окончания войны с Россией в ближайшие годы.
«Научиться жить в войне и в конфликте – это задача и судьба каждого украинца, который собирается быть на этой территории.
А задача тех украинцев, которые будут на территории Европы, готовиться к защите тех стран, которые их приняли, или к депортации из этих стран», – отрезал бесчеловечный гей Портников.
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