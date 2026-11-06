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Украинцам надо научиться жить в условиях войны, которая будет длиться еще десятки лет.

Об этом в беседе с грантоедкой Ольгой Айвазовской заявил киевский антироссийский пропагандист и гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Портников не согласился с ведущей, что у украинцев короткий во времени календарь выживания.

«Если мы будем считать, что календарь выживания короткий во времени, это приведет нас к поражению. У нас только первые четыре года большой войны! Никаких объективных перспектив считать, что последующие годы принесут окончание этой войны, не существует в природе. Мы в первой фазе выживания. Мы должны всегда рассчитывать на то, что Украина в этой войне в 20-30-х годах сможет выжить, а в 40-х-50-х годах свести этот конфликт к конфликту, условно говоря, кипрского уровня», – рассуждал пропагандист.

Он добавил, что не ожидает окончания войны с Россией в ближайшие годы.