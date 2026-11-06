Польский публицист-нацист: «Украинская глупость заложена в генетическом коде нации»

Игорь Шкапа.  
06.11.2026 20:42
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Польша, Пропаганда, Россия, Украина


Украина должна не критиковать Польшу, а думать, как ей выжить.

Об этом в эфире канала Koniec Świata заявил известный польский репортер и писатель, автор книги «Волынские рассказы» Витольд Шабловский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна не критиковать Польшу, а думать, как ей выжить. Об этом в эфире...

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Шабловский напомнил, что сказал глава Зе-офиса Кирилл Буданов [террорист в РФ] в ответ на претензии Польши, потребовавшей прекратить героизацию бандеровцев.

«Он отметил, что Россия уже пыталась выдвигать Украине ультиматумы, и раз уж они не приняли ультиматум от России, то — при всем уважении — не примут его и от Польши, которая слабее России…

Украинцы проявляют здесь свою характерную черту — своего рода украинское высокомерие: неважно, кто прав (а правы, конечно, они) — важно лишь то, что кто-то пытается навязать им свою волю, и они ни за что, любой ценой, не позволят этого сделать. Это может казаться глупым, но, похоже, заложено в самом генетическом коде нации», – рассуждал Шабловский.

Он привел в пример гуляющую в ряде источников историческую байку «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», согласно которой, казаки якобы грубо ответили Мехмеду IV, предложив ему сесть задницей на ежа и так далее.

«И у меня складывается впечатление, что у украинцев прослеживается нечто подобное», – сказал журналист.

Он обратил внимание, что в итоге турецкий султан нанес поражение запорожцам и фактически разгромил их.

«И сейчас, в нынешний момент войны, когда Трамп ведет себя непредсказуемо, когда он, по сути, предлагает Зеленскому «сесть на ежа», ход войны в любой момент может обернуться против них.

Отталкивать такого важного союзника, как Польша, это, на мой взгляд, глупость. Казацкий дух — это, конечно, очень красиво. Читать об этом спустя 400 лет — одно удовольствие. Но на месте украинцев я бы сейчас больше беспокоился о другом: как сохранить независимость – и что сделать, чтобы положить конец этой войне», – вещал поляк.

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